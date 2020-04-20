إعلان هام من السفارة السورية في الإمارات لرعایاها

وبحسب الإعلان الذي نشرته السفارة على موقعها، فإنه يشمل المواطنين الذين انقطعت بهم السبل أو خرجوا من سوريا في إطار مهمات ولم يستطيعوا العودة إليها أو أنهم بقوا عالقين في دول المرور، وكبار السن والنساء والحوامل، إضافة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة.



كما يشمل الإعلان السوريين الذين لديهم إقامات مؤقتة والطلاب المقيمين في دول الاغتراب ، والمقيمين بشكل غير شرعي في دولة الإمارات، وشمل أيضاً السوريين المقيمين إقامة دائمة خارج سوريا ولديهم الرغبة في العودة اليها.



شروط العودة:



وحددت السفارة السورية الشروط اللازم توافرها بمن يرغبون في العودة وهي:

– يتحمل الراغب في القدوم إلى سوريا تكلفة وأجور العودة .



– يخضع الراغب في القدوم إلى سوريا لإجراءات الحجر الصحي التي ستفرضها السلطات السورية على جميع العائدين لمدة ١٤ يوماً من دون أي استثناءات ولأي سبب كان.



وقوم الراغبون بالعودة بموافاة السفارة السورية بما يثبت كل حالة من ناحية ذكر الاسم الثلاثي وتاريخ الميلاد ورقم جواز السفر ومكان الإقامة الحالي والشريحة التي ينتمي إليها وسبب العودة واسم المحافظة التي يرغب في العودة إليها ورقم الهاتف للتواصل والإجابة حصراً على بريدها الإلكتروني(rsyembssyuae@gmail.com)بملف pdf علماً أنه سيتم إهمال إي بريد لا يتضمن المعلومات المطلوبة.



ونشرت وزارة النقل السورية، نموذج طلب عودة لسوريا خاص بالمواطنين السوريين ومن في حكمهم عبر الرابط التالي الذي يتم من خلاله تعبئة الاستمارة: ( https://forms.gle/dsUkPcdxrjsB6YPW8 )