بالصورة..'المستوطنات السعودية في الحويطات'!

وغرد حساب "نورة الحربي": المستوطنات السعودية في #الحويطات! عمليات هدم تقوم بها السلطات لصالح المستوطن نيوم! #ضد_الترحيل_القسري #شهيد_نيوم.وفي تغريدة ثانية غرد الحساب:انتصرت دم #شهيد_نيوم التايمز: مشروع نيوم لـ إبن سلمان في مهب الريح بعد قتل معارضيه #السعودية.وفي تغريدة ثالثة غرد الحساب ايضا:شابان يخالفان قرار #منع_التجول ويطلقان النار على مركبات في #الرياض الأمن مشتت فى الشوارع والحكومة تنشغل بجرائمها!.ويواجه معارضي نظام آل سعود في السعودية ظلم الملك سلمان وابنه ولي العهد بالحرب الناعمة كسبيل لتحقيق اهدافهم في انهاء الظام والاستبداد بحق الشعب السعودي.