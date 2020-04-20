هذا موقف تيار ‘‘الحكمة‘‘ العراقي من تشكيل كابينة الكاظمي

وقال المتحدث الرسمي باسم التيار نوفل ابو رغيف، إنه في الوقت الذي تتعاضد الهمم وتتسارع الخطى من أجل الخروج من نفق الأزمة السياسية في العراق ، تتجه الأنظار صوب إنجاز مهمة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة دولة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.



واضاف، في هذا السياق يؤكد تيار الحكمة الوطني موقفه الداعم لهذه الحكومة وتأييده لها، وتفويضه الكامل لرئيسها باختيار فريقه المأمول، وتشكيل كابينته الوزارية بما يخدم مصلحة البلاد ويعالج الأزمات ويلبي هواجس المواطنين.



وتابع، وإذ نؤكد موقفنا هذا فإننا ننفي جميع التكهنات والمقولات التي يطلقها البعض بخلاف ذلك، آملين من الجميع دوام التكاتف والتآزر للمضي قدماً ومسابقة الزمن لإنجاز المهام الوطنية الموكلة لهذه الحكومة.