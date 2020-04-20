مئات اليمنيين يغادرون مراكز الحجر الصحي في ذمار

وخلال المغادرة بحضور عضو مجلس الشورى عبده علي العلوي، أكد القائم بأعمال المحافظ أمين عام محلي المحافظة مجاهد شايف العنسي حرص السلطة المحلية على سلامة الوافدين والمجتمع من وباء كورونا.



ولفت إلى أهمية تضافر الجهود لتوفير احتياجات الوافدين بمراكز الحجر من الغذاء والإيواء. مشيدا بجهود اللجنة الفنية ولجان الخدمات وفرق الاستجابة السريعة والمجتمع في تعزيز الإجراءات الوقائية والإبلاغ عن المتسللين.



فيما أشاد وكيل أول المحافظة فهد المروني بالتزام الوافدين بالإجراءات الاحترازية. مؤكدا استمرار السلطة المحلية في تعزيز الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة هذه الجائحة.



بدوره دعا مدير مكتب الصحة الدكتور خالد الحجي إلى التعاون في رفع الوعي بخطورة فيروس كورونا والإلتزام بالإجراءات لمواجهته والوقاية منه.