حماس تحمل الإحتلال مسؤولية سلامة أهالي القدس

وقال عبيد في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، إن الاحتلال تعمد ممارسة سياسة الإهمال لطبي، والاعتداء على المراكز الطبية التي أنشأها أهلنا في القدس.



وحيا أبناء شعبنا في مدينة القدس الذين يواجهون مخاطر جائحة كورونا بقدراتهم الذاتية، داعيًا إياهم إلى مزيد من التكاتف لمحاصرة المرض والعبور لبر الأمان.



ودعا عبيد جماهير شعبنا إلى الالتزام بالإرشادات الطبية، وإجراءات السلامة العامة، والتباعد الاجتماعي، التي تساعد في الحد من انتشار فيروس كورونا، مبيناً أن حماية أرواح أبناء شعبنا مسؤولية وطنية فردية وجماعية يتوجب علينا القيام بها.



وثمن عضو المكتب السياسي عاليا دور المؤسسات الطبية المقدسية، داعياً الجميع إلى دعمها، فهي عنوان للمقاومة وحماية صحة وسلامة أبناء شعبنا.