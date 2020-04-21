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الثلاثاء 21 نيسان 2020 ساعة 08:23
في إتصال هاتفي مع نظيره الأذربيجاني..

روحاني: مستعدون لنقل تجاربنا إلى آذربيجان لمكافحة كورونا

روحاني: مستعدون لنقل تجاربنا إلى آذربيجان لمكافحة كورونا
وفي إتصال هاتفي مساء الاثنين مع نظيره الأذربيجاني الهام علييف، صرح روحاني، انه بفضل الإجراءات المتخذة، والتعاون الجيد الذي أبداه المواطنين وإمتثالهم للتوصيات الطبية والصحية، والجهود الدؤوبة للأطقم العلاجية في البلاد، لقد تراجعت لحسن الحظ وتيرة إنتشار فيروس كورونا في إيران.

وأشار روحاني الى علاقات الصداقة الطيبة بين البلدين، وأضاف ان التعاون الأخير يظهر بأن إيران وأذربيجان تقفان الى جانب بعضهما البعض في الظروف الصعبة.

وأشار روحاني الى المباحثات بين كبار المسؤولين في البلدين بشأن تمهيد الأرضية اللازمة لتنفيذ الإتفاقات وتعزيز التعاون الثنائي، معربا عن أمله في أن تسير جميع الإتفاقات المسبقة بين البلدين بما في ذلك مشروع خط رشت-آستارا السككي على نحو جيد وأن تدخل حيز التنفيذ.

وقدم روحاني تهانيه باقتراب شهر رمضان المبارك الى أذربيجان حكومة وشعبا، مؤكدا ضرورة تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين في جميع المجالات.

من جانبه، قدم الهام علييف خلال الإتصال الهاتفي عرضا عن الإجراءات المتخذة في أذربيجان لمكافحة فيروس كورونا وصرح بأنه على الرغم من الظروف الخاصة بحظر التجوال والتنقل في هذا البلد في سياق مكافحة انتشار فيروس كورونا، إلا أن العلاقات ومشاريع النقل بين البلدين لا تزال مستمرة كما كانت عليه في السابق.

وفيما أكد ضرورة إدخال الإتفاقات المسبقة بين البلدين حيز التنفيذ، أضاف الهام علييف، انه على الرغم من المشاكل الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، سيتابع عبر الفيديو تنفيذ عمليات افتتاح مشروع آستارا- رشت السككي.

ونوه الرئيس الأذربيجاني بنجاحات إيران في مكافحة فيروس كورونا، وأضاف ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتمتع بنظام صحي قوي، مرحبا بالاستفادة من تجارب إيران في هذا الصدد.

وقدم الهام علييف تهانيه باقتراب شهر رمضان المبارك لإيران حكومة وشعبا، معربا عن أمله في تعزيز العلاقات بين البلدين وفي مختلف المجالات أكثر فأكثر.
رقم : 857958
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