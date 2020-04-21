الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 21 نيسان 2020 ساعة 08:31

الجهاد الاسلامي: ‘‘حكومة الضم الإسرائيلية‘‘ خطوة لتنفيذ ‘‘صفقة ترامب‘‘

الجهاد الاسلامي: ‘‘حكومة الضم الإسرائيلية‘‘ خطوة لتنفيذ ‘‘صفقة ترامب‘‘
وأضاف د. الحساينة في تصريح صحفي: أن ما وصفها بـ"حكومة الضم الإسرائيلية" بين نتنياهو وغانتس، تعكس مدى اليمينية والتطرف في الكيان "الإسرائيلي"، كما تشكل صفعة جديدة لكل المراهنين على إمكانية استئناف مسيرة التسوية التي لم يجني منها شعبنا سوى مزيداً من ضياع الأرض والمقدسات.

وأكد د. الحساينة على أن أخطر ما في الاتفاق بين نتنياهو وغانتس، هو التوافق على البدء بـ"فرض السيادة الإسرائيليّة" على مناطق واسعة في الضفة الغربية المحتلة في الأول من تموز المقبل، وفق صفقة ترامب فيما يبقى قانون القومية العنصري دون تغيير، ما يعني الشروع الفعلي في تطبيق الصفقة المشبوهة حسبما افاد موقع فلسطين اليوم.

وحذر عضو المكتب الساسي للجهاد، من المخاطر الفعلية التي ستحدق بالقضية الفلسطينية والمتمثلة بضم الأغوار، وكامل الأراضي المصنفة (ج) بالضفة الغربية، والتي تزيد عن ثلث مساحة الضفة المحتلة، وتهويد القدس، وفرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد الاقصى والمقدسات الإسلامية.

وأكد الحساينة على ضرورة أن "تكاشف السلطة الفلسطينية الجماهير بالحقيقة الصادمة التي وصل إليها المشروع الفلسطيني في ظل الارتهان إلى مشاريع التسوية العبثية التي راهنت عليها السلطة من أوائل التسعينيات من القرن الماضي.

وشدد على أن عدم اتخاذ قرارات فلسطينية حاسمة لجهة التخلي عن مشروع التسوية العبثي، والشروع العملي بإنهاء الانقسام الداخلي، سوف يعطى الكيان وحكومته المتطرفة المزيد من الوقت لفرض وقائع جديدة بالضم والقضم والمصادرة والتهويد.
رقم : 857965
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إطلاق فعاليات حملة انتماء.. إحياء ذكرى النكبة وتأكيد للهوية
إطلاق فعاليات حملة انتماء.. إحياء ذكرى النكبة وتأكيد للهوية
بعد هزائمها المتلاحقة .. السعودية عاجزة عن دفع مرتبات مُرتزقتها
بعد هزائمها المتلاحقة .. السعودية عاجزة عن دفع مرتبات مُرتزقتها
21 نيسان 2020
ماذا تريد الامارات من المغرب؟
ماذا تريد الامارات من المغرب؟
21 نيسان 2020
روحاني: مستعدون لنقل تجاربنا إلى آذربيجان لمكافحة كورونا
روحاني: مستعدون لنقل تجاربنا إلى آذربيجان لمكافحة كورونا
21 نيسان 2020
الأسد: الشهيد سليماني أدى دورا كبيرا بمحاربة الارهاب بسوريا
الأسد: الشهيد سليماني أدى دورا كبيرا بمحاربة الارهاب بسوريا
20 نيسان 2020
طهران: القوات الاميركية في منطقتنا مصدر لزعزعة الأمن
طهران: القوات الاميركية في منطقتنا مصدر لزعزعة الأمن
20 نيسان 2020
ترامب يحرض ميليشياته على مهاجمة المساجد في أمريكا
ترامب يحرض ميليشياته على مهاجمة المساجد في أمريكا
20 نيسان 2020
عندما ينشق ‘‘مغاوير الثورة‘‘؛ دلالات وعبر
عندما ينشق ‘‘مغاوير الثورة‘‘؛ دلالات وعبر
20 نيسان 2020
الدفاع الجوي الايراني يرصد تحركات القوات الاجنبية في المنطقة
الدفاع الجوي الايراني يرصد تحركات القوات الاجنبية في المنطقة
20 نيسان 2020
خريطة انتشار 14 قاعدة عسكرية أميركية في سوريا بمهام مختلفة
خريطة انتشار 14 قاعدة عسكرية أميركية في سوريا بمهام مختلفة
20 نيسان 2020
الجيش الايراني وجهوزية الدفاع والردع
الجيش الايراني وجهوزية الدفاع والردع
18 نيسان 2020
الوفيات بسبب كورونا في إيران تسجل انخفاضا ملحوظا
الوفيات بسبب كورونا في إيران تسجل انخفاضا ملحوظا
18 نيسان 2020
طبيعة العلاقات الفلسطينية_المغربية
طبيعة العلاقات الفلسطينية_المغربية
18 نيسان 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكاظمي: الكابينة جاهزة وسيكون لنا حوار جاد مع اميركا
زنكنة : العمل جار بمشروع تصدير النفط الخام عبر بحر عمان
قوى العدوان ترتكب 77 خرقا لاتفاق التهدئة في الحديدة
بدء انتخابات عامة في كوريا الجنوبية في ظل كورونا
النظام البحريني ينتقم من معتقلين بسبب حديثهما عن أوضاع السجن