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الثلاثاء 21 نيسان 2020 ساعة 08:39

ترجيحات بحصول الكاظمي على ثقة البرلمان الخميس المقبل

ترجيحات بحصول الكاظمي على ثقة البرلمان الخميس المقبل
ونقلت مصادر صحفية ان "الـ ٤٨ ساعة القادمة ستكون حاسمة في تشكيل الحكومة الجديدة" ولفت الى ان "ملامح الحكومة بدأت تتضح وبقيت بعض المتعلقات ستحسم خلال الساعات المقبلة".

وكان رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، كلف في 9 نيسان الجاري مدير جهاز المخابرات الوطني، مصطفى الكاظمي لتشكيل الحكومة التي طال انتظارها منذ استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي في كانون الأول الماضي.

وأعلن الكاظمي، خلال لقائه بعدد من الصحفيين الثلاثاء الماضي، أن "أسماء أعضاء الكابينة الحكومية أصبحت جاهزة الآن، وأنا بصدد التفاوض مع الكتل السياسية بشأن ذلك من أجل تمريرها داخل قبة البرلمان بأسرع وقت حتى أتمكن من بدء العمل طبقاً للأولويات الضاغطة".
رقم : 857969
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