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الثلاثاء 21 نيسان 2020 ساعة 08:41

حماس تدعو لإستراتيجية وطنية موحدة لمواجهة التكتلات "الإسرائيلية"

حماس تدعو لإستراتيجية وطنية موحدة لمواجهة التكتلات "الإسرائيلية"
وأضاف برهوم، في بيان له تعقيبا على توقيع اتفاق تشكيل حكومة طوارئ في "إسرائيل"، "أن هذه الإستراتيجية ترتكز على خيار المقاومة في مواجهة الاحتلال ومخططاته، والدفاع عن حقوق شعبنا وحماية مصالحه".

وشدد على أن هذه التكتلات "الإسرائيلية بأجندتها المتطرفة، والتي تنافست وتوافقت فيما بينها على شطب حقوق شعبنا الفلسطيني، وضم أراضيه، وإقامة الدولة اليهودية، لن تخيفنا".

ورأى أنها "تأكيد أن كل الرهانات على ما يسمى بعملية سلام في المنطقة مع هذا الكيان هو رهان خاسر، وتسويق للوهم"، مشددا على أن "هذا تأكيد على قناعاتنا ومواقفنا بأن "الكيان الإسرائيلي هو عدو للشعب الفلسطيني، والخطر الأكبر على المنطقة".

وقال: "إن ذلك لن يزيدنا إلا تمسكًا بحقوق شعبنا كاملة، وإصرارًا على الاستمرار في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي بالسبل والأدوات كافة".

ووقع رئيس الوزراء "الإسرائيلي" وزعيم حزب "الليكود" اليميني بنيامين نتنياهو، وزعيم حزب "أزرق أبيض" الوسطي بيني جانتس، مساء الاثنين، على اتفاق تشكيل حكومة وحدة .

وبموجب الاتفاق؛ يبدأ نتنياهو برئاسة الحكومة حتى نهاية العام المقيل، ويتولى جانتس خلالها منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أو الحرب.
ومع نهاية العام المقبل يتولى جانتس رئاسة الحكومة عامين على أن يتولى نتنياهو منصب نائب رئيس الوزراء.
رقم : 857971
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