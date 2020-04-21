الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 21 نيسان 2020 ساعة 08:43

لماذا انهارت أسعار النفط رغم اتفاق 'اوبك +'؟

لماذا انهارت أسعار النفط رغم اتفاق
وبعد جلسة تداول عاصفة، انهار سعر برميل النفط تسليم مايو/أيار المدرج في سوق نيويورك إلى ما دون الصفر لأول مرّة في التاريخ مع انتهاء التعاملات الاثنين.
وخسر خام القياس الأميركي نحو 56 دولارا ليهبط 306%. كما انخفضت عقود خام برنت لتسجل عند التسوية 25.57 دولارا للبرميل.

وتتزايد كميات الخام المخزونة في الولايات المتحدة، لا سيما في كاشينغ، حيث نقطة التسليم لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي في أوكلاهوما، مع تقليص المصافي أنشطتها في مواجهة الطلب الضعيف.

ويقول محلل الشؤون النفطية القطري أحمد النعيمي إن المخزون الأميركي من النفط اقتربت من حدودها القصوى، حيث تم تخزين 19 مليون برميل في أسبوع واحد فقط، وهذا ما جعل الخام الأميركي ينزل إلى أقل من 15 دولارا للبرميل، قبل أن يواصل خسائره.

ويضيف النعيمي أن حجم المخزون الموجود على متن الناقلات يبلغ 160 مليون برميل في الوقت الحالي، وهو حجم كبير جدا يزيد تخمة المعروض في الأسواق.

لماذا انخفضت الأسعار؟

ويوضح النعيمي إن أسعار النفط تتعرض لضغوط كبيرة من حيث الطلب والعرض في آن واحد، وهذا لم يحصل من قبل.

فأسعار النفط –حسب النعيمي- ستبقى تحت رحمة التراجع الكبير للطلب -خاصة من الصين أكبر مستهلك للخام في العالم- بسبب تداعيات فيروس كورونا على النشاط الاقتصادي العالمي من جهة، ومن جهة أخرى وجود مخزون كبير سواء في البر أو الناقلات التي تطفو فوق البحار، بالإضافة إلى ضعف الطلب من قبل مصافي التكرير.

وأكد النعيمي أن المتعاملين في الأسواق يراقبون عن كثب تطور الإنتاج (العرض) من جانب المنتجين، وتطور الطلب من جانب المستهلكين، وهذا ما يفسر حذرهم في الوقت الحالي.

واعتبر أن أبريل/نيسان الحالي سيكون بمثابة فترة ترقب لما سيؤول إليه تنفيذ التزامات اتفاق دول "أوبك بلس" ومنتجين آخرين، على رأسهم الولايات المتحدة، اعتبارا من مايو/أيار المقبل.

أما الخبير النفطي الدكتور أحمد بدر الكوح، فاعتبر أن الهبوط الذي نشهده حاليا كان متوقعا، مشيرا إلى أن الارتفاع الذي حدث عقب الاتفاق كان مؤقتا، وسرعان ما عادت الأسعار إلى النزول من جديد.

ولفت الكوح إلى أن الدول قامت بتخزين كميات كبيرة من النفط قبل الاتفاق الأخير، أي عندما كانت الأسعار متدنية، وأوضح أن ارتفاع الأسعار يتوقف على مدى امتصاص هذا المخزون.

وتم إغراق الأسواق بنفط منخفض السعر بعدما أطلقت السعودية، العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، حرب أسعار مع روسيا (ليست عضوة في أوبك) بهدف الحصول على الحصص الأكبر من السوق.

لكن البلدين حلّا خلافهما مع التوصل مطلع الشهر الحالي لاتفاق وافقا فيه مع دول أخرى على خفض الإنتاج بنحو عشرة ملايين برميل في اليوم لتحفيز الأسواق.

بيد أن المحلل أحمد النعيمي قال إنه في وقت وعدت فيه الدول المنتجة للنفط (بما فيها أميركا والمكسيك ودول أخرى) بخفض الإنتاج بإجمالي عشرين مليون برميل نفط تقريبا لدعم الأسعار بالأسواق؛ فإن التوقعات تشير إلى انخفاض في الطلب بنحو ثلاثين مليون برميل يوميا في مايو/أيار المقبل؛ مما يعني وجود فائض كبير يقدر بعشرة ملايين برميل يوميا، وهو ما سيجر الأسعار إلى الأسفل.

تحذيرات وتوقعات

النعيمي قال أيضا إنه ما لم تنته أزمة فيروس كورونا فإن الطلب على النفط سيظل ضعيفا، ومن ثم سيؤثر على الأسعار في الأسواق، ليدفعها إلى مزيد من الهبوط.
وتابع في هذا السياق أنه سيكون من الصعوبة جدا الحديث عن أسعار نفط في حدود أربعين دولارا قبل نهاية العام الحالي، هذا في حال وردت مؤشرات على قرب انتهاء أزمة كورونا.

أما إذا ظل الوضع كما هو عليه الآن -كما يقول النعيمي- فإن أسعار الخام الأميركي ربما تنحدر إلى ما دون الأسعار المسجلة حاليا، وخام برنت إلى ما دون عشرين دولارا.
من جهته، استبعد أحمد الكوح ارتفاع أسعار النفط رغم اتفاق "أوبك بلس" لخفض الإنتاج، وقال في حديث للجزيرة نت لن نشهد صعودا قويا للأسعار إلا مع نهاية العام الحالي.

وأضاف أن سعر أربعين دولارا للبرميل سيكون بعيد المنال في الوقت الحالي، لكن قد يحصل ذلك بنهاية هذا العام.

ورجح الكوح أن تتأرجح أسعار النفط خمسة دولارات صعودا ونزولا، وعزا تدني الأسعار حاليا إلى تفوق المخزون على حجم الطلب عالميا، في ظل تداعيات فيروس كورونا الذي شل الاقتصادات العالمية.

هل هناك حاجة لاتفاق جديد؟

ولا يرى الكوح حاجة إلى اتفاق جديد بين المنتجين الكبار، مشددا على أهمية تنفيذ مضمون الاتفاق الحالي لبعث رسائل الثقة في الأسواق.

ويعتقد أن أسعار النفط ستظل رهينة لانخفاض المخزون من جهة، وارتفاع أحجام الطلب -من جهة أخرى- تبعا للتطورات المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا، وعودة عجلة الاقتصاد العالمي للدوران، خاصة في الصين.

وفي محاولة للسيطرة على فيروس كورونا، لجأت أغلب الدول عبر العالم إلى إغلاق الحدود ومنع السفر وتطبيق الحجر الصحي؛ مما أثر بشدة على النشاط الاقتصادي العالمي، ودفع أسعار النفط خلال الأسابيع الأخيرة إلى أقل مستوياتها في أكثر من عقدين.
رقم : 857973
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إطلاق فعاليات حملة انتماء.. إحياء ذكرى النكبة وتأكيد للهوية
إطلاق فعاليات حملة انتماء.. إحياء ذكرى النكبة وتأكيد للهوية
بعد هزائمها المتلاحقة .. السعودية عاجزة عن دفع مرتبات مُرتزقتها
بعد هزائمها المتلاحقة .. السعودية عاجزة عن دفع مرتبات مُرتزقتها
21 نيسان 2020
ماذا تريد الامارات من المغرب؟
ماذا تريد الامارات من المغرب؟
21 نيسان 2020
روحاني: مستعدون لنقل تجاربنا إلى آذربيجان لمكافحة كورونا
روحاني: مستعدون لنقل تجاربنا إلى آذربيجان لمكافحة كورونا
21 نيسان 2020
الأسد: الشهيد سليماني أدى دورا كبيرا بمحاربة الارهاب بسوريا
الأسد: الشهيد سليماني أدى دورا كبيرا بمحاربة الارهاب بسوريا
20 نيسان 2020
طهران: القوات الاميركية في منطقتنا مصدر لزعزعة الأمن
طهران: القوات الاميركية في منطقتنا مصدر لزعزعة الأمن
20 نيسان 2020
ترامب يحرض ميليشياته على مهاجمة المساجد في أمريكا
ترامب يحرض ميليشياته على مهاجمة المساجد في أمريكا
20 نيسان 2020
عندما ينشق ‘‘مغاوير الثورة‘‘؛ دلالات وعبر
عندما ينشق ‘‘مغاوير الثورة‘‘؛ دلالات وعبر
20 نيسان 2020
الدفاع الجوي الايراني يرصد تحركات القوات الاجنبية في المنطقة
الدفاع الجوي الايراني يرصد تحركات القوات الاجنبية في المنطقة
20 نيسان 2020
خريطة انتشار 14 قاعدة عسكرية أميركية في سوريا بمهام مختلفة
خريطة انتشار 14 قاعدة عسكرية أميركية في سوريا بمهام مختلفة
20 نيسان 2020
الجيش الايراني وجهوزية الدفاع والردع
الجيش الايراني وجهوزية الدفاع والردع
18 نيسان 2020
الوفيات بسبب كورونا في إيران تسجل انخفاضا ملحوظا
الوفيات بسبب كورونا في إيران تسجل انخفاضا ملحوظا
18 نيسان 2020
طبيعة العلاقات الفلسطينية_المغربية
طبيعة العلاقات الفلسطينية_المغربية
18 نيسان 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكاظمي: الكابينة جاهزة وسيكون لنا حوار جاد مع اميركا
زنكنة : العمل جار بمشروع تصدير النفط الخام عبر بحر عمان
قوى العدوان ترتكب 77 خرقا لاتفاق التهدئة في الحديدة
بدء انتخابات عامة في كوريا الجنوبية في ظل كورونا
النظام البحريني ينتقم من معتقلين بسبب حديثهما عن أوضاع السجن