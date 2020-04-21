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الثلاثاء 21 نيسان 2020 ساعة 08:47

الصفدي وبيدرسون يبحثان بشان معالجة الازمة السورية

الصفدي وبيدرسون يبحثان بشان معالجة الازمة السورية
وأكد الصفدي خلال اتصال هاتفي تلقاه من بيدرسون، دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة ودورها في مساعي التوصل لحل سياسي يستوجب تكاتف جميع الجهود لتحقيقه، خصوصاً في هذه الظروف غير المسبوقة التي تستدعي التركيز على مواجهة جائحة كورونا وتبعاتها.

وأشاد بيدرسون بالتعاون المستمر بين المملكة والأمم المتحدة في جهود حل الأزمة السورية، شاكرا الدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة إزاء اللاجئين السوريين.
ودعا الصفدي المجتمع الدولي للاستمرار في تحمل مسؤولياته إزاء اللاجئين، وتوفير الدعم اللازم لبرامج مساعدتهم ولبرامج مواجهة جائحة كورونا، مشددا على أن تجمع الركبان للنازحين السوريين مسؤولية أممية، وأن أي مساعدات إنسانية أو طبية يحتاجها المخيم يجب أن تأتي من الداخل السوري.

كما أكد أن الأردن لن يسمح بدخول أي مساعدات إلى تجمع الركبان من أراضيه أو دخول أي شخص من التجمع إلى أراضي المملكة لأي سبب كان، وأن حماية مواطنيه من جائحة كورونا تمثل أولوية تتقدم على سواها حسبما افادت جريدة الدستور.

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتشاور إزاء جهود إنهاء الأزمة السورية، وسبل توفير الدعم اللازم لأكثر من مليون وثلاثمئة ألف شقيق سوري تستضيفهم المملكة وتقدم كل ما تستطيع من خدمات لهم رغم الظروف الصعبة
رقم : 857976
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