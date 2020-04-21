إرتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في كيان الاحتلال إلى 178

يذكر ان ​السلطات "الإسرائيلية"​ صادقت الاحد على إجراءات لتخفيف أنظمة الطوارئ المتبعة، للحد من تفشي الوباء، وسط تحذيرات من أن تقود هذه الإجراءات إلى نتائج عكسية.



وشملت الإجراءات زيادة القوى العاملة في المرافق الاقتصادية من 15 إلى 30 بالمائة، وإعادة فتح بعض المحال التجارية.



وسمحت السلطات "الاسرائيلية" أيضاً لليهود ب​الصلاة​ في الأماكن المفتوحة، على ألا يزيد عدد المصلين عن 19 شخصاً حسبما افاد موقع النشرة.



وكانت سلطات الاحتلال أغلقت في 25 آذار الماضي المعابد، وقصرت الصلاة على الأماكن المفتوحة ثم حظرت لاحقاً الصلاة العامة، في إطار إجراءات للحد من تفشي الوباء.