9 إصابات جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

أعلنت مراكز مكافحة الامراض الوبائية والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء أنه تم اكتشاف 9 حالات جديدة من الاصابة بكورونا في البلاد حتى منتصف ليل يوم أمس مقارنة مع اليوم السابق له.



وحسب وكالة يونهاب، جاءت 4 حالات في سيئول وضواحيها(حالتان في كل من سيئول وإقليم كيونغكي) من بين الـ 9 حالات إصابة الجديدة.



وبغير هذه المناطق، ظهرت حالتان في دايغو واكتشفت 3 حالات أثناء إجراءات الحجر الصحي في المطارات.



وتم تأكيد حالتين من الاصابة اضافيا من التعامل مع المصابين القادمين.



ووصل عدد الوفيات إلى 237 حالة بزيادة حالة واحدة عن يوم امس.