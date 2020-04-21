مليون فرصة عمل للعاطلين عن العمل في العراق

وأﻛﺪ اﻟﻘﺎﺋﻤﻮن ﻋﻠﻰ المشروع أﻧﻪ ﺳﻴﻮﻓﺮ ﻗﺮاﺑﺔ ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺛﻼث ﺳﻨﻮات، ﻓﻲ وﻗﺖ أﻋﻠﻦ وزﻳﺮ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻧﻮري اﻟﺪﻟﻴﻤﻲ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻹﺟﺮاءات ﻻﻧﻄﻼق المشروع ﻓﻲ ﺳﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت.



اﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ وزارة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻋﺒﺪ اﻟﺰﻫﺮة الهنداوي قال لصحيفة الصباح ان "المشروع اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ الشباب يعد اﻷول ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ وﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ قروض ميسرة ﻷﺻﺤﺎب ﻫﺬه المشاريع ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب".



مبينا ان "اﻟﻘﺮوض ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮد ﻻ يزﻳﺪ ﻋﻦ 35 ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر وﻻ يقل عن 5 ملايين دﻳﻨﺎر ﻋﻠﻰ أﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﺪد المشاركين ﻓﻲ المشروع اﻟﻮاﺣﺪ عن ﻋﺸﺮة أﺷﺨﺎص.



وتابع ان "ﺗﺴﺪﻳﺪ المبلغ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار عشرة أﻋﻮام، ﻳﺒﺪأ اﻻﺳﺘﻘﻄﺎع ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺣﺘﻰ اﻧﺘﻬﺎء المدة، ﻛﻤﺎ أن جميع الاجراءات الخاصة بالمشروع يجهزها المطور اﻟﻀﺎﻣﻦ أو المكتب الاستشاري وتسلم جاهزة ﻷﺻﺤﺎب المشاريع".