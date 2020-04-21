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الثلاثاء 21 نيسان 2020 ساعة 10:38
شهداء وجرحى بانفجار عبوة في قوات للحشد الشعبي بصلاح الدين
وقال المسؤول : ان عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة عناصر من الحشد في قضاء الشرقاط شمالي صلاح الدين.
واضاف المسؤول ان التفجير اسفر عن استشهاد ثلاثة من عناصر الحشد واصابة ثلاثة اخرين.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
858007
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