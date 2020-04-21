شهداء وجرحى بانفجار عبوة في قوات للحشد الشعبي بصلاح الدين

وقال المسؤول : ان عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة عناصر من الحشد في قضاء الشرقاط شمالي صلاح الدين.



واضاف المسؤول ان التفجير اسفر عن استشهاد ثلاثة من عناصر الحشد واصابة ثلاثة اخرين.