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الثلاثاء 21 نيسان 2020 ساعة 11:12

قتلى وجرحى باشتباكات للجماعات المسلحة في 'رأس العين'

قتلى وجرحى باشتباكات للجماعات المسلحة في
واكدت مصادر محلية لوسائل اعلامية تابعة للجماعات المسلحة، اندلاع اشتباكات بين كتائب الحسكة ودير الزور التابعة لجماعة "الحمزة" و"جيش الشرقية" من جهة وبين "فرقة المعتصم" من جهة أخرى في شارع "الزعيم" حيث توجد مقراتهم في حي "الحوارنة" شرقي مدينة "رأس العين"، ما أوقع 6 قتلى من الجانبين وعدد غير معلوم من الجرحى.

وأشارت إلى تدخل الشرطة المحلية و"فرقة السلطان مراد" والأتراك لفض الاشتباك الذي استمر لساعة كاملة، وسط سماع صوت سيارات إسعاف.

وذكر "اتحاد شباب الحسكة" أن فصائل محلية هاجمت "فرقة المعتصم" بسبب انتهاكاتها بحق السكان من استيلاء على المنازل واعتقالات تعسفية.

وكان نشطاء محليون اتهموا فصيل "فرقة السلطان مراد" بتعذيب 3 شبان من قرية "الدويرة" بعد مطالبتهم بأجرتهم مقابل العمل بتنظيف المقرات والبيوت لعناصرها.

وقتل عنصر من جماعة مايسمى "أحرار الشرقية" يدعى "ثامر كمال الوكاع" بانفجار لغم أرضي قبل يومين في بلدة "المبروكة" غرب "رأس العين" بالحسكة.
رقم : 858017
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