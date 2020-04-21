الكويت تمدد الحظر وعطلة المؤسسات حتى نهاية شهر رمضان

وأضاف المزرم أن المجلس قرر السماح لخدمة توصيل المطاعم ومراكز التسوق من الساعة 5 مساء حتى الساعة 1 صباحا.



وقرر المجلس استمرار تعطيل الأعمال في المؤسسات الحكومية إلى نهاية شهر رمضان المبارك.



وكان مجلس الوزراء أقر قبل أسبوعين، تمديد العطلة الرسمية ووقف الأعمال إلى 26 أبريل الجاري واعتبارها أيام راحة، وتمديد حظر التجول حتى السادسة صباحا.



وأعلنت الكويت في 21 مارس الماضي تطبيق قرار حظر التجول الجزئي من الساعة الخامسة مساء وحتى الرابعة فجرا.



ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بكورونا في الكويت 1975 إصابة، فيما سجلت 7 حالات وفاة.