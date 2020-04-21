26 یولیو.. موعد ارسال اول قافلة للحجاج الإيرانيين

واضاف أكبر رضائي اليوم الثلاثاء: وفقا للخطط والحصة المخصصة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، فأن 87.550 حاج إيراني سيتوجهون إلى السعودية لاداء مناسك الحج هذا العام.



واشار الى أن هذا العدد من الاشخاص يتم إرسالهم في اطار الحجاج وأعضاء الفريق الطبي والخدمات وموظفين وقوى تنفيذية وشؤون قنصلية والهلال الأحمر والنقل وما إلى ذلك.

وقال مساعد رئيس منظمة الحج : بحسب أحدث الإحصائيات والمعلومات المتاحة ، قام حوالي 57 ألف حاج من جميع أنحاء البلاد بالتسجيل، حسب الشروط اللازمة، بما يعادل 72٪ من الحصة المرسلة إلى القوافل.



واضاف رضائي: سيتم إجراء الفحوصات الطبية للحجاج الموفدين من قبل الطاقم الطبي في الوقت المناسب ، مع مراعاة المشاكل الصحية ووفقا لتعليمات وزارة الصحة.



وأكد نائب رئيس منظمة الحج على الوضع الحالي وأثره على احتمال إغلاق موسم الحج هذا العام بسبب تداعيات أزمة كورونا ، وقال: في هذه الحالة، ستكون الأولوية للعام القادم مع الحجاج الذين حافظوا على وضع تسجيلهم الحالي .