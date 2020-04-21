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الثلاثاء 21 نيسان 2020 ساعة 11:17

امريكا ستشتري 75 مليون برميل نفط لتخزينها بالاحتياطي الاستراتيجي

امريكا ستشتري 75 مليون برميل نفط لتخزينها بالاحتياطي الاستراتيجي
وأكد ترامب خلال مؤتمره اليومي لخلية الأزمة الأمريكية، "أنه سيواصل الضغط على الكونغرس لدعم الشركات الصغيرة، بعد انهيار أسعار النفط". مشيرا إلى أنه سيستفيد من انهيار أسعار النفط في ملء الاحتياطي الاستراتيجي من النفط.

وأضاف الرئيس الأمريكي، "نتمنى أن يتم التصويت غدا في مجلس الشيوخ على خطة دعم الشركات الصغيرة".

وأشار ترامب إلى "أن تراجع أسعار النفط الأمريكي هو أمر عابر، بسبب الوضع العالمي الحالي". مؤكدا أن "دول مجموعة "أوبك+" قامت فعلا بخفض إنتاج النفط".

وشدد الرئيس الأمريكي، " أسعار النفط ستعاود الارتفاع من جديد في غضون شهر"
هذا وهوى سعر برميل النفط الأمريكي بشكل حاد خلال تعاملات الاثنين، بأكثر من 306%، مسجلا أدنى مستوى في تاريخه، حيث بلغ سعر البرميل 37.63 دولار تحت الصفر.

تزامن ذلك مع ضغوط الجائحة على الاقتصاد العالمي وتهديدها بمحو عقد كامل من نمو الطلب، وتسببها في تسريح الملايين من وظائفهم، ومحو مئات مليارات الدولارات من القيم السوقية للشركات.

لكن العوامل الفنية لعبت دورا في تراجع أسعار العقود الآجلة لشهر مايو/ أيار، والتي تنتهي صلاحيتها اليوم الثلاثاء، الأمر الذي دفع المتداولون لبيعها بشكل سريع، ومع ذلك فإن عقود تسليم شهر يونيو/ حزيران لم تسلم من الخسائر وتراجعت بنسبة 13% إلى 21.80 دولار للبرميل، حتى الآن.

منذ بداية العام، تراجعت أسعار الخام بأكثر من 80%، أو 50 دولارا للبرميل، بفعل التداعيات الناجمة عن تفشي الفيروس التاجي وانهيار اتفاق "أوبك +" الشهر الماضي، قبل تدارك المنتجين للأمر هذا الشهر وإقرارهم حصة خفض تاريخية. يرى المحللون أن الاتفاق جاء متأخرًا ما سمح بتمرير كميات ضخمة من المعروض إلى السوق.
رقم : 858021
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