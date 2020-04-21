انطلاق اعمال الجلسة التشريعية لمجلس النواب اللبناني

وقد فرض وباء كورونا عودة التشريع هذه المرة خارج مقر الرسمي للمجلس في ساحة النجمة في مركز بيروت و ينعقد في قصر الاونيسكو في غرب العاصمة اللبنانية.



وبعد ان اكتملت التحضيرات اللوجستية وانتشار القوى الامنية على المداخل المؤدية الى قصر الاونيسكو وقطع الطرق من حوله، خضع النواب الى عملية تعقيم كما ثبت جهاز لقياس الحرارة قدمته السفارة الصينية في لبنان التي اشرفت امس على تركيبه، كما وزعت الاقنعة على النواب والجسم الاعلامي.



يذكر ان آخر جلسة تشريعية انعقدت في ساحة النجمة كانت في 27 كانون الثاني الماضي والتي خصصت لاقرار موازنة 2020 تلتها جلسة الثقة لحكومة الرئيس حسان دياب في 11 شباط الماضي.



وانعقاد جلسة لمجلس النواب في لبنان خارج المبنى الرئيسي المخصص لة في قلب بيروت ليس الاول من نوعه بل سبقتة جلسات في عام 1976 خلال الحرب الاهلية عندنما انعقد المجلس في أحد الفنادق في بلدة شتورا في البقاع اللبناني و كان مخصصا لقسم اليمين لرئيس الجمهورية أنذاك "الياس سركيس".



وفي عام 1982 بعد الاجتياح الاسرائيلي للبنان انعقد مجلس النواب مرتين لانتخاب "بشير الجميل" رئيسا للجمهورية ثم بعد اغتياله لانتخاب شقيقه الاكبر "امين الجميل.



وبعد اتفاق الطائف 1989 الذي أنهى الحرب الاهلية في لبنان انعقد المجلس لانتخاب "رينية معوض" رئيسا للجمهورية في مطار "القليعات" شرق لبنان.



وبعد اغتيال معوض انعقد مجلس النواب خارج مقرة في منطقة شتورا شرق لبنان لانتخاب "الياس الهراوي" رئيسا للجمهورية.و عام 2000 دعا رئيس المجلس "نبيه بري" لانعقاد البرلمان في مدينة "بنتجبيل" جنوب لبنان اختفالا لعيد التحرير و اندحار قوات الاحتلال الصهيوني من جنوب لبنان.



و خلال الحرب الاهلية (1975_1989) انعقدت جلسات عدة لمجلس النواب في "قصر منصور في المنطقة الفاصلة بين شرق و غرب بيروت .