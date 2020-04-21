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الثلاثاء 21 نيسان 2020 ساعة 12:27

نائب عن سائرون:14كتلة تريد المشاركة في حكومة الكاظمي

نائب عن سائرون:14كتلة تريد المشاركة في حكومة الكاظمي
ونقل مصدر عن المسعودي قوله، إن “14 كتلة نيابية تريد وترغب بالمشاركة في الحكومة مما ولد نوعا من التعقيد وصعوبة الموقف في إقناع جميع القوى السياسية”.

وأضاف المسعودي أن “بعض القوى السياسية لديها مطالب خارج الكابينة الوزارية تتعلق بملف النازحين والسجناء والمادة ١٤٠ وملف البيشمركة والحشد الشعبي والعلاقات الدولية وهذه طامة كبرى يصعب على رئيس الوزراء تحقيقها ضمن المدة الدستورية”.

وأشار المسعودي إلى أن “رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي يواجه صعوبة في إقناع الكتل الراغبة بالمشاركة في حكومته خلال ٣٠ يوما”.
رقم : 858046
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