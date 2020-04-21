الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 21 نيسان 2020 ساعة 14:53

الاحتلال يصادق على الاستيلاء على أراضي الحرم الإبراهيمي

الاحتلال يصادق على الاستيلاء على أراضي الحرم الإبراهيمي
وتأتي مصادقة مندلبليت على الاستيلاء لمسطحات الأراضي بتخوم الحرم والتي تديرها دائرة الأوقاف، وذلك من أجل "تحديث" المكان وملائمته للمعاقين من المستوطنين واليهود والسياح الأجانب، وإقامة مسارات لأصحاب الإعاقات بالحركة تضمن وصولهم إلى مبنى الحرم الإبراهيمي، وذلك نقلا عن موقع "عرب 48".

وعليه توجهت منظمة "بِتْسِلْمو" إلى وزير "الأمن" الإسرائيلي نفتالي بينيت، وطالبت الشروع بأعمال البناء للمسارات الخاصة بأصحاب الإعاقة.

ومنذ سنوات، تطالب منظمات إسرائيلية بـ"ملائمة" الحرم الإبراهيمي وتجهيزه بالمسارات، بزعم أنه "يكون مناسبا ويسمح بالتنقل للزوار اليهود والسياح الأجانب من أصحاب الإعاقات الحركية".

يذكر أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وخلال اقتحامه للحرم الإبراهيمي أبدى موافقته على قرار الاستيلاء على أراضي الحرم من دائرة الأوقاف الإسلامية، من أجل مشروع المسارات ومشاريع تعزيز الاستيطان في منطقة الحرم والبلدة القديمة بالخليل.

كما وافق رئيس "مجلس الأمن القومي" الإسرائيلي مئير بن شبات على هذا القرار، زاعما من خلال تبريره "أن ذلك لن يؤدي إلى اندلاع مواجهات واسعة في صفوف الفلسطينيين، علما أن المستشار القضائي للحكومة رفض حتى الآن المصادقة عليه، بحجة أن الفلسطينيين أصحاب الأرض لا يمكنهم الاستفادة والاستمتاع واستخدام منطقة الأراضي المصادرة".

وفي أعقاب المصادقة، بعثت عضو الكنيست كاتي شطريت من حزب الليكود، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى وزير الأمن طالبته التوقيع على الأمر الذي يقضي بالاستيلاء على الأرض بالقرب من الحرم الإبراهيمي، وذلك من أجل إقامة مسار لتمكين الوصول لمبنى الحرم "مغارة المكفيلة".

وتسعى سلطات الاحتلال إلى الاستيلاء على الحرم الإبراهيمي بشكل كامل، وهو ما ينتهك القوانين الدولية.

وبموجب اتفاقات أوسلو لعام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، فإن من يمتلك الصلاحيات في الحرم الإبراهيمي هي بلدية الخليل، وليست سلطات الاحتلال الإسرائيلية.
رقم : 858059
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
'عملية السياج'.. 'حرب أدمغة' و'حرب الإرادات'
عدد المتعافين من كورونا في إيران يلامس الـ70 الفا
عدد المتعافين من كورونا في إيران يلامس الـ70 الفا
21 نيسان 2020
إطلاق فعاليات حملة انتماء.. إحياء ذكرى النكبة وتأكيد للهوية
إطلاق فعاليات حملة انتماء.. إحياء ذكرى النكبة وتأكيد للهوية
21 نيسان 2020
بعد هزائمها المتلاحقة .. السعودية عاجزة عن دفع مرتبات مُرتزقتها
بعد هزائمها المتلاحقة .. السعودية عاجزة عن دفع مرتبات مُرتزقتها
21 نيسان 2020
ماذا تريد الامارات من المغرب؟
ماذا تريد الامارات من المغرب؟
21 نيسان 2020
روحاني: مستعدون لنقل تجاربنا إلى آذربيجان لمكافحة كورونا
روحاني: مستعدون لنقل تجاربنا إلى آذربيجان لمكافحة كورونا
21 نيسان 2020
الأسد: الشهيد سليماني أدى دورا كبيرا بمحاربة الارهاب بسوريا
الأسد: الشهيد سليماني أدى دورا كبيرا بمحاربة الارهاب بسوريا
20 نيسان 2020
طهران: القوات الاميركية في منطقتنا مصدر لزعزعة الأمن
طهران: القوات الاميركية في منطقتنا مصدر لزعزعة الأمن
20 نيسان 2020
ترامب يحرض ميليشياته على مهاجمة المساجد في أمريكا
ترامب يحرض ميليشياته على مهاجمة المساجد في أمريكا
20 نيسان 2020
عندما ينشق ‘‘مغاوير الثورة‘‘؛ دلالات وعبر
عندما ينشق ‘‘مغاوير الثورة‘‘؛ دلالات وعبر
20 نيسان 2020
الدفاع الجوي الايراني يرصد تحركات القوات الاجنبية في المنطقة
الدفاع الجوي الايراني يرصد تحركات القوات الاجنبية في المنطقة
20 نيسان 2020
خريطة انتشار 14 قاعدة عسكرية أميركية في سوريا بمهام مختلفة
خريطة انتشار 14 قاعدة عسكرية أميركية في سوريا بمهام مختلفة
20 نيسان 2020
الجيش الايراني وجهوزية الدفاع والردع
الجيش الايراني وجهوزية الدفاع والردع
18 نيسان 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكاظمي: الكابينة جاهزة وسيكون لنا حوار جاد مع اميركا
زنكنة : العمل جار بمشروع تصدير النفط الخام عبر بحر عمان
قوى العدوان ترتكب 77 خرقا لاتفاق التهدئة في الحديدة
بدء انتخابات عامة في كوريا الجنوبية في ظل كورونا
النظام البحريني ينتقم من معتقلين بسبب حديثهما عن أوضاع السجن