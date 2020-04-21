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الثلاثاء 21 نيسان 2020 ساعة 15:03

العدوان السعودي يواصل استهداف المدنيين في انحاء اليمن

العدوان السعودي يواصل استهداف المدنيين في انحاء اليمن
وأوضح مصدر أمني أن قوى العدوان ارتكبت 85 خرقا بالحديدة بينها تحليق طائرتين حربيتين في أجواء حيس والجبلية ، و18 خرقاً بقصف مدفعي بـ100 قذيفة و70 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة، كما قصفت مدفعية العدوان قرية الشجن في أطراف مدينة الدريهمي المحاصرة.

وأكد المصدر استشهاد مواطن وإصابة آخر برصاص قناصة قوى العدوان في حارة العلبة بمديرية صالة محافظة تعز.

وفي محافظة صعدة ذكر المصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف مناطق متفرقة من مديرية شدا وقرى آهلة بالسكان في مديرية رازح ، في حين شن طيران العدوان غارة على مديرية كتاف.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن 17 غارة على مديرية مجزر و15 غارة على مديرية صرواح بمحافظة مأرب، كما شن غارتين على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.

وأفاد المصدر أن قوى العدوان قصفت منازل المواطنين بمنطقة شليل بمديرية قعطبة في محافظة الضالع بالأسلحة الثقيلة.

واستنكر المصدر استمرار تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي والمرتزقة في استهداف المدنيين والأعيان المدنية وممتلكات المواطنين والقرى والمناطق السكنية بمختلف محافظات الجمهورية في ظل صمت دولي وأممي غير مسبوق.
رقم : 858066
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