عدد المتعافين من كورونا في إيران يلامس الـ70 الفا

واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الثلاثاء، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1297 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 84 الفا و 802 حالة لغاية الان بينهم 3357 في وضع حرج.



واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 60 الفا و965 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 88 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 5297 شخصا.



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة : ان 365 الفا و723 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.