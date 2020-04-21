مرتزقة العدوان يتظاهرون ضد السعودية في منطقة شرورة

وطالب المتظاهرون السلطات السعودية بصرف رواتبهم التي لم يتسلموها منذ 6 أشهر.

وتجمع هؤلاء المرتزقة في الشارع العام بمنطقة شرورة السعودية احتجاجا على طريقة التعامل معهم.