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الثلاثاء 21 نيسان 2020 ساعة 15:14
مرتزقة العدوان يتظاهرون ضد السعودية في منطقة شرورة
وطالب المتظاهرون السلطات السعودية بصرف رواتبهم التي لم يتسلموها منذ 6 أشهر.
وتجمع هؤلاء المرتزقة في الشارع العام بمنطقة شرورة السعودية احتجاجا على طريقة التعامل معهم.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
858074
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