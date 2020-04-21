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الثلاثاء 21 نيسان 2020 ساعة 18:07

حكومة الوفاق تؤكد توقف مسار تسوية الملف الليبي

حكومة الوفاق تؤكد توقف مسار تسوية الملف الليبي
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية في حكومة الوفاق، محمد القبلاوي: "ليس هناك تعويل كبير على دور البعثة الأممية للدعم في ليبيا، خاصة أننا نعلم أن الانقسام السياسي الموجود في مجلس الأمن والدول الكبرى يؤثر سلبا ومباشرة على عمل البعثة الأممية ويقوض من جهودها، ولكننا ندعو في نفس الوقت البعثة الأممية لتحمل مسؤولياتها والعمل جنبا إلى جنب مع حكومة الوفاق".

وإضاف القبلاوي أن "من مسؤولية البعثة توثيق أعمال الطرف الآخر وتقديمها إلى المنظمة الدولية وتقديم المسؤولين إلى العدالة".

وفي حديثه عن توقف مسار التسوية الليبية حاليا، قال القبلاوي "لا شك في أن أزمة وانتشار فيروس كورونا في عديد من دول العالم أثر سلبا على كل الخطوات السياسية واللقاءات السياسية فيما يتعلق بالملف الليبي"​​​. مضيفا: "ولكن لا بد أن نعلم أن هناك تعنت قوات حفتر وضربها عرض الحائط كل الدعوات السابقة لهدنة بسبب هذا الفيروس وتسجيل بعض الحالات في بلادنا".

واعتبر القبلاوي أنه وعلى خلفية الوضع الراهن أصبح "من العبث تضييع الوقت والحديث عن مفاوضات أو هدنة".
رقم : 858093
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