صالح والحلبوسي يؤكدان ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية ان صالح استقبل اليوم في بغداد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والصحية في البلاد".



وأضاف أن "الجانبين أكدا على ضرورة بذل الجهود للإسراع بتشكيل حكومة جديدة تلبي آمال العراقيين وطموحاتهم، وتحقق الإصلاحات المنشودة من خلال دعم رئيس الوزراء المكلف بهذا الشأن".



وأوضح البيان، أنه "كما تمت مناقشة الآليات المتبعة من قبل مؤسسات الدولة المختصة لمواجهة وباء كورونا المستجد، وأهمية تضافر الجهود للحدّ من انتشار هذه الجائحة عن طريق اتباع توجيهات خلية الأزمة والنصائح الصحية العامة".