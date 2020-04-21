الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 21 نيسان 2020 ساعة 18:12

'صفر' إصابات جديدة بفيروس كورونا في لبنان

وأصدرت وزارة الصحة اللبنانية تقريرا يوميا على موقعها جاء فيه أنه لا حالات إصابة في لبنان خلال 24 الساعة الماضية، وبذلك يستقر عدد الحالات المكشوفة على 677 حالة.

وأضاف التقرير أن عدد الوفيات مستقر عند 21 شخصا، مبينا أن عدد الفحوصات التي تم إجراؤها خلال الساعات الـ24 الماضية هي 487 للمقيمين، و8 لوافدين عند وصولهم.

وأثنت منظمة الصحة العالمية، يوم أمس الاثنين، على الجهود الطبية والإجراءات الوقائية المتخذة في دولة عربية نجحت من تخفيف وطأة انتشار تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونقل موقع "الوكالة الوطنية اللبنانية اللإعلام" تصريحات ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتورة إيمان الشنقيطي، خلال زيارتها لوزير الصحة اللبنانية حسن حمد، حيث أثنت على الجهود التي بذلتها وزارة الصحة اللبنانية، وما قررته واتخذته من إجراءات لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد -19".

ولفتت الشنقيطي إلى أن لبنان "من البلدان القليلة التي تتابع سياسة الاحتواء، والوضع فيه جيد، إذ أن لبنان ما زال في المرحلة الثالثة لانتشار الوباء، ويعتبر تراجع الحالات فيه تطورا جيدا على المستويين الجغرافي وانتقال العدوى".

وأعلن وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، في وقت سابق، أن لبنان تخطى مرحلة القطوع الأسود ونجح في استيعاب هجوم فيروس كورونا المستجد من خلال مكافحته بالحجر المنزلي الإلزامي الذي فرض على المواطنين.
رقم : 858096
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
'عملية السياج'.. 'حرب أدمغة' و'حرب الإرادات'
عدد المتعافين من كورونا في إيران يلامس الـ70 الفا
عدد المتعافين من كورونا في إيران يلامس الـ70 الفا
21 نيسان 2020
إطلاق فعاليات حملة انتماء.. إحياء ذكرى النكبة وتأكيد للهوية
إطلاق فعاليات حملة انتماء.. إحياء ذكرى النكبة وتأكيد للهوية
21 نيسان 2020
بعد هزائمها المتلاحقة .. السعودية عاجزة عن دفع مرتبات مُرتزقتها
بعد هزائمها المتلاحقة .. السعودية عاجزة عن دفع مرتبات مُرتزقتها
21 نيسان 2020
ماذا تريد الامارات من المغرب؟
ماذا تريد الامارات من المغرب؟
21 نيسان 2020
روحاني: مستعدون لنقل تجاربنا إلى آذربيجان لمكافحة كورونا
روحاني: مستعدون لنقل تجاربنا إلى آذربيجان لمكافحة كورونا
21 نيسان 2020
الأسد: الشهيد سليماني أدى دورا كبيرا بمحاربة الارهاب بسوريا
الأسد: الشهيد سليماني أدى دورا كبيرا بمحاربة الارهاب بسوريا
20 نيسان 2020
طهران: القوات الاميركية في منطقتنا مصدر لزعزعة الأمن
طهران: القوات الاميركية في منطقتنا مصدر لزعزعة الأمن
20 نيسان 2020
ترامب يحرض ميليشياته على مهاجمة المساجد في أمريكا
ترامب يحرض ميليشياته على مهاجمة المساجد في أمريكا
20 نيسان 2020
عندما ينشق ‘‘مغاوير الثورة‘‘؛ دلالات وعبر
عندما ينشق ‘‘مغاوير الثورة‘‘؛ دلالات وعبر
20 نيسان 2020
الدفاع الجوي الايراني يرصد تحركات القوات الاجنبية في المنطقة
الدفاع الجوي الايراني يرصد تحركات القوات الاجنبية في المنطقة
20 نيسان 2020
خريطة انتشار 14 قاعدة عسكرية أميركية في سوريا بمهام مختلفة
خريطة انتشار 14 قاعدة عسكرية أميركية في سوريا بمهام مختلفة
20 نيسان 2020
الجيش الايراني وجهوزية الدفاع والردع
الجيش الايراني وجهوزية الدفاع والردع
18 نيسان 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكاظمي: الكابينة جاهزة وسيكون لنا حوار جاد مع اميركا
زنكنة : العمل جار بمشروع تصدير النفط الخام عبر بحر عمان
قوى العدوان ترتكب 77 خرقا لاتفاق التهدئة في الحديدة
بدء انتخابات عامة في كوريا الجنوبية في ظل كورونا
النظام البحريني ينتقم من معتقلين بسبب حديثهما عن أوضاع السجن