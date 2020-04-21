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الثلاثاء 21 نيسان 2020 ساعة 19:49
في اتصال أجراه معه الرئيس بوتين:

روحاني: أميركا تواصل في ظروف كورونا فرض الحظر على ايران

روحاني: أميركا تواصل في ظروف كورونا فرض الحظر على ايران
وفي اتصال تلقاه من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أشار حجة الاسلام حسن روحاني الى انتشار فيروس كورونا في العديد من دول العالم، معربا عن امله بأن تتمكن جميع الدول من خلال التعاون والتواصل فيما بينها، ان تتخلص من هذا الفيروس في المستقبل القريب.

ونقل موقع الرئاسة الإيرانية تفاصيل اتصال هاتفي بين بوتين ونظيره الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، وأكد فيه الأخير أنه "من المهم توسيع التعاون وتبادل الخبرات بين إيران وروسيا في مكافحة وباء كوفيد-19".

واعتبر الرئيس بوتين، أن الدول الغربية تتحدث عن حقوق الإنسان لكنها تتصرف بشكل مختلف، واصفًا الحظر الأمريكي المفروض على إيران بأنه انتهاك لحقوق الإنسان.

ونقل الموقع قول الرئيس الروسي قوله: "الدول الغربية تتحدث كثيرا عن حقوق الإنسان لكنها تتصرف بشكل مختلف من الناحية العملية"، مضيفًا، "العقوبات الأمريكية على ايران انتهاك لحقوق الإنسان". كما أكد بوتين ضرورة "الاستمرار بالمشاورات الإيرانية الروسية حول عملية أستانا بالإضافة إلى المحادثات الثلاثية مع تركيا".
رقم : 858105
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