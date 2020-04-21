العميد سريع يؤكد التصدي لزحف واسع جداً في البيضاء

وقال العميد سريع، "تمكنت قواتنا بفضل الله من التصدي لزحف واسع جدا ومن مسارين اثنين، أحدهما باتجاه مواقع قواتنا في شبكة الضحاكي، والآخر من العقلة باتجاه مواقع قواتنا في شبكة العرقوب بمديرية الصومعة محافظة البيضاء.



وأوضح العميد سريع، أن الزحف استمر من صباح يومنا هذا وحتى وقت العصر، مؤكداً تكبيد قوى العدوان خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وإجباره على التراجع والانكسار دون إحراز تقدم.



في سياق منفصل، أفاد العميد يحيى سريع أن طيران العدوان شن 53 غارة جوية توزعت على مناطق متفرقة بمحافظتي مأرب والجوف، منها 42 غارة على مديريتي مجزر وصرواح بمأرب، و 11 غارة على مديريتي الحزم وخب والشعف بالجوف.