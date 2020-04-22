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الأربعاء 22 نيسان 2020 ساعة 07:56

الخطوط القطرية تخفض رواتب بعض الموظفين لديها

الخطوط القطرية تخفض رواتب بعض الموظفين لديها
وأضافت الشركة أن هذا التأجيل الجزئي للرواتب هو إجراء مؤقت من المتوقع أن يستمر لثلاثة شهور بدءا من أبريل، رغم أنها أشارت إلى أنه قد يجري تمديده "تبعا للوضع الاقتصادي".

وأفادت بأن الجزء غير المدفوع من الرواتب سيجري دفعه "في أقرب وقت ممكن عندما تسمح الظروف".

ولم تذكر الخطوط القطرية عدد العاملين الذين سيتأثرون بهذا التأجيل.

والخطوط القطرية هي إحدى عدد قليل من شركات الطيران ما زالت تشغل رحلات مقررة منتظمة للركاب وسط توقف فعلي للسفر الدولي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، تسجيل 518 حالة إصابة جديدة مؤكدة، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 6533 حالة​​​.

وأوضحت أن معظم الحالات الجديدة المسجلة تعود للعمالة الوافدة، ممن خضع غالبيتهم للحجر الصحي احترازيا، بعد أن تبينت مخالطتهم لحالات إصابة مؤكدة.

وأكدت شفاء 59 حالة من المرض، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في الدولة إلى 614 حالة.
رقم : 858168
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