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الأربعاء 22 نيسان 2020 ساعة 08:00

التبرع بعشرات الآلاف من أجهزة اختبار فيروس كورونا لليمن

التبرع بعشرات الآلاف من أجهزة اختبار فيروس كورونا لليمن
ولم يسجل اليمن، الذي لا يمتلك قدرات تذكر للكشف عن الإصابة بالفيروس، سوى حالة إصابة واحدة مؤكدة بفيروس كورونا أعلن عنها في العاشر من أبريل.

وحذرت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة من تفش كارثي إذا انتشر المرض بين السكان الذين يعانون من سوء تغذية حاد.

وقالت المبادرة الدولية بشأن "كوفيد-19" في بيان، إن شحنتها الأولى التي يبلغ حجمها 34 طنا ستصل إلى اليمن الأسبوع المقبل وتتضمن 49 ألف جهاز كشف عن الإصابة بالفيروس و20 ألف جهاز اختبار سريع وخمسة أجهزة طرد مركزي ومعدات تتيح إجراء 85 ألف اختبار بالإضافة إلى 24 ألف‭‭ ‬‬جهاز لاختبار الحمض النووي.

وتعمل المبادرة مع الأمم المتحدة التي ستتولى توزيع المعدات المتبرع بها ومنها 225 جهاز تنفس صناعي وأكثر من نصف مليون كمامة طبية.
رقم : 858169
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