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الأربعاء 22 نيسان 2020 ساعة 08:09

اثر تخفيض الانتاج.. هل تعمل بغداد على امتصاص فائض النفط؟

اثر تخفيض الانتاج.. هل تعمل بغداد على امتصاص فائض النفط؟
وقال وزير نفط العراق ثامر الغضبان في بيان له الثلاثاء، انه "شارك الى جانب عدد من وزراء (اوبك +) اجتماعاً مباشراً عبر دائرة إلكترونية اليوم الثلاثاء مركزها مقر منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك +) لمناقشة تداعيات الهبوط الحاد في أسعار النفط الى جانب الإجراءات التي يمكن اتخاذها خلال الفترة اللاحقة".

واضاف ان "الاجتماع استمع الى تقرير لمركز أبحاث اوبك حول تقييم وضع السوق النفطية خلال الفترة الحالية والتوقعات للمرحلة المقبلة، وخصوصا بعد اتفاق اوبك + الأخير والذي ينص على خفض (9.7) مليون برميل باليوم"، مشيرا الى ان "الاجتماع تناول ايضا تداعيات وأسباب انخفاض أسعار النفط في السوق الامريكية، وتأثيرات ذلك على الاسواق العالمية الأخرى".

واكد "الاتفاق في هذا الاجتماع على تكثيف الاتصالات بين وزراء (اوبك +) لغرض الوقوف عن كثب على تطورات السوق النفطية والمتغيرات التي تطرأ عليها، بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ اعتباراً من الاول من شهر أيار المقبل"، لافتا الى ان "اتفاق خفض الإنتاج الاخير هو احد الإجراءات والخطوات التي تم اتخاذها لامتصاص الفائض النفطي في الاسواق العالمية بعد انتشار وباء كورونا، ولا نستبعد اتخاذ إجراءات اخرى من قبل الوزراء للدول المنتجة".
رقم : 858174
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