تسجيل أكثر من 2700 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة في امريكا

وأظهرت بيانات نشرتها الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الجديد، أنّ وباء كوفيد-19 حصد خلال 24 ساعة أرواح 2751 شخصاً في امريكا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 44.845 وفاة، في حين تخطّى عدد الإصابات المثبتة مخبرياً بالفيروس 800 ألف إصابة بعدما سجلت في الساعات الأربع والعشرين الماضية حوالى 40 ألف إصابة جديدة.



وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم وفقا لآخر البيانات مليونين ونصف المليون، كما أودى الوباء بحياة أكثر من 175 ألف شخص في العالم منذ ظهوره في ديسمبر/كانون الأول.



وفي ظل هذه البيانات أعلنت بعض دول العالم تخفيف تدابيرها الاحترازية في مواجهة الوباء رغم تحذيرات أممية من التعجل في هذه الخطوات.



ففي امريكا، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يعيد فتح البلاد تدريجيا، وأشار في مؤتمره الصحفي اليومي مع خلية الأزمة، إلى أن عشرين ولاية تمثل 40% من عدد سكان امريكا اتخذت قرارا برفع قيود الإغلاق تدريجيا.