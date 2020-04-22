الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 22 نيسان 2020 ساعة 08:13

تصنيع أجهزة تنفس اصطناعي محلياً في صنعاء

تصنيع أجهزة تنفس اصطناعي محلياً في صنعاء
وقال الحوثي في تغريدة منتصف ليل الثلاثاء، إنه “تم إدخال أجهزة تنفس اصطناعية تحت الاختبار جرى تصنيعها محلياً”.

وسبق أن أعلن الدكتور طه المتوكل وزير الصحة بحكومة صنعاء أمام أعضاء مجلس النواب أثناء تقديمه إحاطة علمية بشأن هذا الوباء والإجراءات المتخذة من قبل حكومة صنعاء، أنه قد بُدأ العمل على إنتاج أجهزة تنفس اصطناعي محلية الصنع، بالإضافة إلى زيادة عدد أجهزة التنفس الاصطناعي التي كانت موجودة من قبل داخل اليمن والبالغة 200 جهاز حيث ضاعفت سلطات صنعاء هذا العدد إلى 400 جهاز خلال أقل من أسبوعين.

وتسببت الحرب والحصار على اليمن بدفع سلطات صنعاء التي تديرها جماعة أنصار الله “الحوثيين” إلى اتخاذ سياسة الاكتفاء الذاتي وتصنيع المستلزمات والاحتياجات التي يتم استيرادها من الخارج، محلياً، حيث استطاعت إنتاج معظم السلاح الثقيل الذي تقاتل به التحالف السعودي الإماراتي منذ العام 2015.

وحتى اللحظة لم تسجل مناطق سيطرة حكومة صنعاء ذات الكثافة السكانية أي حالة لوباء فيروس كورونا المستجد المنتشر عالمياً والذي أدى إلى مقتل ما يقارب من 150 ألف شخص حول العالم معظمهم في الولايات المتحدة الأمريكية وإصابة أكثر من 2 مليون ونصف حول العالم معظمهم أيضاً في الولايات المتحدة التي سجلت حتى الآن 814 ألف إصابة وأكثر من 44 ألف وفاة.

وحتى اللحظة لا تزال اليمن بشكل عام خالية من فيروس كورونا باستثناء الاشتباه بحالة واحدة فقط في مدينة حضرموت جنوب شرق اليمن، لمسؤول بميناء الشحر في الساحل الجنوبي لليمن، قالت مصادر بأنه أصيب أثناء وجوده في الإمارات في حين أفادت مصادر أخرى أن الشخص المشتبه يعاني من مرض الربو إلا أنه جرى حجره صحياً تحسباً لأي احتمالات بشأن إصابته.
رقم : 858176
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني: لاينبغي التصور أن المواجهة مع كورونا انتهت
روحاني: لاينبغي التصور أن المواجهة مع كورونا انتهت
الصاروخ حامل القمر الصناعي الايراني ثلاثي المراحل وثنائي الوقود
الصاروخ حامل القمر الصناعي الايراني ثلاثي المراحل وثنائي الوقود
22 نيسان 2020
حزب الله يحرج جيش الاحتلال.. والرسالة قد وصلت
حزب الله يحرج جيش الاحتلال.. والرسالة قد وصلت
22 نيسان 2020
هناك دائما من يعوض خسائر ترامب.. ‘‘السعودية‘‘
هناك دائما من يعوض خسائر ترامب.. ‘‘السعودية‘‘
22 نيسان 2020
قائد الثورة يشيد بأداء وجهود قوات الحرس الثوري
قائد الثورة يشيد بأداء وجهود قوات الحرس الثوري
22 نيسان 2020
'عملية السياج'.. 'حرب أدمغة' و'حرب الإرادات'
21 نيسان 2020
عدد المتعافين من كورونا في إيران يلامس الـ70 الفا
عدد المتعافين من كورونا في إيران يلامس الـ70 الفا
21 نيسان 2020
إطلاق فعاليات حملة انتماء.. إحياء ذكرى النكبة وتأكيد للهوية
إطلاق فعاليات حملة انتماء.. إحياء ذكرى النكبة وتأكيد للهوية
21 نيسان 2020
بعد هزائمها المتلاحقة .. السعودية عاجزة عن دفع مرتبات مُرتزقتها
بعد هزائمها المتلاحقة .. السعودية عاجزة عن دفع مرتبات مُرتزقتها
21 نيسان 2020
ماذا تريد الامارات من المغرب؟
ماذا تريد الامارات من المغرب؟
21 نيسان 2020
روحاني: مستعدون لنقل تجاربنا إلى آذربيجان لمكافحة كورونا
روحاني: مستعدون لنقل تجاربنا إلى آذربيجان لمكافحة كورونا
21 نيسان 2020
الأسد: الشهيد سليماني أدى دورا كبيرا بمحاربة الارهاب بسوريا
الأسد: الشهيد سليماني أدى دورا كبيرا بمحاربة الارهاب بسوريا
20 نيسان 2020
طهران: القوات الاميركية في منطقتنا مصدر لزعزعة الأمن
طهران: القوات الاميركية في منطقتنا مصدر لزعزعة الأمن
20 نيسان 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكاظمي: الكابينة جاهزة وسيكون لنا حوار جاد مع اميركا
زنكنة : العمل جار بمشروع تصدير النفط الخام عبر بحر عمان
قوى العدوان ترتكب 77 خرقا لاتفاق التهدئة في الحديدة
بدء انتخابات عامة في كوريا الجنوبية في ظل كورونا
النظام البحريني ينتقم من معتقلين بسبب حديثهما عن أوضاع السجن