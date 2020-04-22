تسجيل 5 إصابات جديدة بكورونا.. والإجمالي في فلسطين 466

وأوضحت أن الإصابات هي لــ3 مواطنين في كفر عقب شمال القدس المحتلة، منها إصابة لطفل (6 سنوات)، وإصابتان في قطاع غزة، ما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 466 إصابة، منها 132 في مدينة القدس المحتلة.