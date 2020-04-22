قائد الثورة يشيد بأداء وجهود قوات الحرس الثوري

وافاد مصدر ان رئيس المكتب العسكري للقائد العام للقوات المسلحة العميد محمد شيرازي اتصل هاتفيا بالقائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي ونقل له رسالة سماحة قائد الثورة القائد العام للقوات المسلحة الامام الخامنئي (مد ظله العالي) لمناسبة يوم تاسيس الحرس الثوري.



وجاء في رسالة القائد العام للقوات المسلحة الامام الخامنئي (مد ظله العالي): ابلغ تحياتي لمناسبة يوم تاسيس الحرس الثوري الى جميع منتسبيه واسرهم الكريمة.

واضاف: انني اشكر الحرس الثوري لجهوده وأدائه الجيد وادعو الباري تعالى لهم بالتوفيق والنجاح.