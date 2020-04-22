ترامب..عشرون ولاية اتخذت قرار رفع قيود الإغلاق

قال ترامب خلال الإفادة اليومية لخلية الأزمة الأمريكية بشأن تطورات فيروس كورونا، "نعيد فتح البلاد مرة أخرى وعشرون ولاية اتخذت قرار رفع قيود الإغلاق تدريجيا".



وأضاف الرئيس الأمريكي، "26 ولاية تمثل 40% من البلاد ترغب في العودة للعمل".



وتابع، "ندعو مجلس النواب إلى الإسراع في إقرار حزمة المساعدات الجديدة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا".



وسجلت في الولايات المتحدة، حتى مساء اليوم الثلاثاء، 813758 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 45024 وفاة، ما يعادل نحو 5.5 بالمئة من حصيلة الحالات.



وشهد العدد الإجمالي للمتوفين ارتفاعا بواقع 2510 حالات على الأقل مقارنة في الإحصائية الأخيرة، حسب معطيات مراكز مكافحة الأمراض والمؤسسات الطبية المعنية.



وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات المسجلة جراء عدوى "كوفيد – 19".



وتأتي إيطاليا في المركز الثاني من حيث عدد المتوفين بـ24648 حالة، بينما تحتل المرتبة الثالثة من حيث الإصابات بـ183957.



وتحتل إسبانيا الموقع الثالث من حيث الوفيات الناجمة عن الفيروس بـ21282، وتأتي في المرتبة الثانية من حيث الإصابات بـ204178 حالة.



وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 2 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 160000 حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.