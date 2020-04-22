روحاني: لاينبغي التصور أن المواجهة مع كورونا انتهت

واضاف روحاني أن قضية كورونا قد تحولت الى اختبار لأداء جميع الدول والنظام العالمي ، وباتت بلدان العالم في تنافس شديد للتغلب على المرض وعلاجه في اقصر مدة، والاهم من ذلك طرق الوقاية منه ، مضيفا أن كل الشعوب تبذل محاولاتها في هذا المجال ، فمنها من حقق نجاحا كبيرا واخرى نجاحا اقل وفي النهاية ستتضح النتائج وتوزع الدرجات والعلامات.



وحول الاضرار والخسائر التي لحقت بالسوق النفطية ، قال روحاني أن جميع الدول المنتجة للنفط بما فيها إيران قد تضررت ، مشيرا الى أن اضرار بعض الدول كبيرة جدا، بينما كانت اضرار ايران اقل بكثير لانها لاتعتمد على ايرادات تصدير النفط.