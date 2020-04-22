معامل العراق تنتج أكثر من 12 مليون كمامة

أعلنت ذلك وزارة الصناعة والمعادن العراقية اليوم الاربعاء، وأكدت سعيها لزيادة معدلات الإنتاج لسد الحاجة المحلية في ظل أزمة كورونا.



وقال وكيل الوزارة لشؤون التخطيط معتصم النعيمي في تصريح، إن الوزارة لم تفتتح أي معمل لإنتاج الكمامات، مبيناً أنها ومنذ بدء أزمة تفشي الفيروس قامت بتسخير الطاقة الإنتاجية لمعامل النسيج والجلود التابعة للشركة العامة للنسيج والجلود الموجودة في بغداد ومحافظات بابل والنجف وواسط وذي قار والديوانية ونينوى لإنتاج الكمامات.



وأضاف، أن هذه المعامل مخصصة أساساً لإنتاج الألبسة والمستلزمات النسيجية والجلدية، لما تمتلكه من مكائن وخطوط إنتاج لازمة لهذا الإنتاج مع إجراء بعض التحوير والتطوير لبعض المكائن، لكي يتم تسخيرها بشكل تام لإنتاج الكمامات فقط، نتيجة للحاجة الماسة للكمامات بعد انتشار الوباء والطلب عليها من قبل وزارات الدولة لاسيما الصحة.



وأشار إلى أن الشركة لجأت إلى استخدام المكائن الموجودة في المعامل، بالإضافة إلى مكائن الخياطة لزيادة كميات الإنتاج وتغطية أكبر جزء ممكن من الحاجة، مؤكداً أن كميات الإنتاج وتجهيز الكمامات وصل إلى أكثر من 12 مليون كمامة والعمل مستمر.



وأوضح، أنه تم تخصيص طائرة شحن خاصة من الصين إلى بغداد لتجهيز المعامل بالمواد الأولية وبخطوط إنتاجية متطورة، لغرض مضاعفة الإنتاج ولتغطية الحاجة المحلية بشكل كامل وضمان ديمومة العملية الإنتاجية للكمامات.



ولفت إلى أن العمل يمر بمراحل عدة وبمحاور متوازية، من خلال استثمار الإمكانات والطاقات المتاحة والخبرات المتراكمة للكفاءات الموجودة، والعمل على تعزيز هذه الأمكانات بخطوط جديدة ومتطورة، مبيناً أنه سيتم إنتاج آلاف الكمامات بالدقيقة الواحدة لنتمكن من سد الحاجة المحلية بوقت قريب.