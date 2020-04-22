السودان يسجل 33 إصابة جديدة ووفاة واحدة بكورونا

وقالت الوزارة إن 31 إصابة من الحالات الجديدة تم تسجيلها في الخرطوم، بينما سجلت حالتان في ولاية الجزيرة.



وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء إلى 140 حالة، والوفيات إلى 13 حالة حتى الآن في البلاد.