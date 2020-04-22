جيش الاحتلال يخرق السيادة اللبنانية ويدخل بلدة العديسة

وخرقت دورية للاحتلال "الاسرائيلي" اليوم الاربعاء السيادة اللبنانية وتدخل إلى بلدة العديسة بمواكبة دبابة ميركافا وإطلاق تمويه دخاني كثيف .



ولم ترد تفاصيل اخرى حول هذا الحادث.