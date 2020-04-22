ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في كيان الاحتلال

القدس المحتلة (اسلام تايمز) - ارتفعت أعداد المصابين بفيروس كورونا في كيان الاحتلال "الاسرائيلي" إلى 14,326 بعد تشخيص حالات جديدة، بينهم 148 بحالة خطيرة.