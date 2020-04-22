لبنان دخل ضمن مجموعة التجارب العالمية السريرية لمكافحة كورونا

و في تصريح اليوم الاربعاء بعد لقائها و​وزير الصحة ​اللبنانية ​حمد حسن​ رئيس الجهورية ​ميشال عون​ الى أن الاجراءات المتخذة من ​الحكومة​ اللبنانية عبر ايقاف الحركة والاقفال وغيرها ساعدت للوصول الى المرحلة التي نحن فيها، مطالبة الجميع باستمرار التعاون بالاجراءات المتخذه.



فاضافت في نفس الوقت الى أن لا شيء مثبت بموضوع الادوية السريرية ولبنان دخلت ضمن مجموعة التجارب العالمية السريرية لمكافحة كورونا.



ورأت أن الارقام الموجودة لدينا يجب ان نتعامل معها يحذر شديد ولا يمكن أن نقول اننا تخطينا الخطر واذا كان من قرار لرفع الاجراءات سيكون بشكل تدريجي.



و حسب وزارة الصحة اللبنانية أمس أنه لم يتم تسجيل أي اصابة بفيروس الكورونا و بذلك يستقر عدد الحالات المكشوفة على 677 حالة.