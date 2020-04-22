العميد حاجي زاده : حضورنا في الفضاء ضرورة وليس اختيارا

وقال العميد حاجي زادة في تصريح له الاربعاء، ان هذا الصاروخ الحامل للقمر الصناعي يختلف عن سابقاته وهو ان قوته الدافعة ثنائية الوقود الصلب والسائل.



واضاف، بطبيعة الحال فان القوى الكبرى فقط هي التي تمتلك هذه الامكانية فيما البقية مستهلكة لهذه التكنولوجيا.



واكد قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري قائلا، ان الوصول الى الفضاء ليس اختيارا بل ضرورة لابد منها، وعلينا ان نتبوأ مكانتنا في الفضاء.



واطلق الحرس الثوري بنجاح صباح اليوم الاربعاء القمر الصناعي "نور" كاول قمر صناعي عسكري للجمهورية الاسلامية الايرانية بواسطة حامل القمر الصناعي ذي الثلاث مراحل "قاصد" من الهضبة الوسطى (وسط ايران) وحل في مدار حول الارض على بعد 425 كم.

ويعد هذا الامر انجازا كبيرا وتطورا جديدا على الصعيد الفضائي للجمهورية الاسلامية الايرانية.