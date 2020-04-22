أرامكو تتفاوض لاقتراض 10 مليارات دولار

وبحسب مصدر صحفي فإن شركة النفط السعودية استعانت بـ"إتش إس بي سي" و"سوميتومو" للتنسيق مع البنوك الأخرى لجمع 10 مليارات دولار.



ونقلت الوكالة عن مصادر، الأسبوع الماضي، قولها إن هذا التمويل الضخم سيساعد "أرامكو" على دعم استحواذها على حصة 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهي صفقة تبلغ قيمتها نحو 70 مليار دولار.



وفي حين لم تعلق أرامكو على اختيار البنوك، لكن قالت إنها تواصل مراجعة خياراتها المالية "كجزء من مسار عملها المعتاد، مع الحفاظ بذكاء على ميزانيتها ومرونتها".



يأتي ذلك بعد أسبوع تقريبًا من إعلان الشركة خفض إنتاج النفط إلى 8.5 مليون برميل يوميا اعتبارا من 1 مايو/ أيار. ستقوم روسيا والسعودية، بموجب اتفاق "أوبك +"، بتخفيض إنتاج النفط بحصة متساوية، 2.5 مليون برميل يوميا مقارنة بمستوى الإنتاج الأساسي البالغ 11 مليون برميل يوميا.



كما يتزامن ذلك مع انخفاض حاد في أسعار النفط رغم اتفاق المنتجين، وخلال تعاملات اليوم بلغ سعر خام "برنت" أدنى مستوياته منذ عام 2001، بعد يومين من تحول أسعار النفط في أمريكا إلى النطاق السالب، الأمر الذي يشكل ضغطًا على منتجي النفط.