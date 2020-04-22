ايران: تعافي 73 بالمائة من مجموع المصابين بكورونا

وقال جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الاربعاء، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1194 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى 85996 شخصا لغاية الان.



واضاف، ان عدد المتوفين بلغ خلال الساعات الـ 24 الماضية 94 شخصا ليرتفع العدد الاجمالي للمتوفين الى 5391 شخصا.



وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، ان عدد المتعافين بلغ 63113 شخصا لغاية الان (اي ما نسبته 73 بالمائة من المصابين البالغ عددهم 85996 شخصا).



واوضح بان 3311 شخصا من المصابين حالتهم الصحية حرجة وهم يخضعون للعناية المركزة في الوقت الحاضر وقال، انه تم لغاية الان انجاز 377 الفا و 396 عملية اختبار لتشخيص الاصابة بالفيروس.