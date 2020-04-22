الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 22 نيسان 2020 ساعة 14:23

ايران: تعافي 73 بالمائة من مجموع المصابين بكورونا

ايران: تعافي 73 بالمائة من مجموع المصابين بكورونا
وقال جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الاربعاء، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1194 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى 85996 شخصا لغاية الان.

واضاف، ان عدد المتوفين بلغ خلال الساعات الـ 24 الماضية 94 شخصا ليرتفع العدد الاجمالي للمتوفين الى 5391 شخصا.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، ان عدد المتعافين بلغ 63113 شخصا لغاية الان (اي ما نسبته 73 بالمائة من المصابين البالغ عددهم 85996 شخصا).

واوضح بان 3311 شخصا من المصابين حالتهم الصحية حرجة وهم يخضعون للعناية المركزة في الوقت الحاضر وقال، انه تم لغاية الان انجاز 377 الفا و 396 عملية اختبار لتشخيص الاصابة بالفيروس.
رقم : 858274
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني: لاينبغي التصور أن المواجهة مع كورونا انتهت
روحاني: لاينبغي التصور أن المواجهة مع كورونا انتهت
الصاروخ حامل القمر الصناعي الايراني ثلاثي المراحل وثنائي الوقود
الصاروخ حامل القمر الصناعي الايراني ثلاثي المراحل وثنائي الوقود
22 نيسان 2020
حزب الله يحرج جيش الاحتلال.. والرسالة قد وصلت
حزب الله يحرج جيش الاحتلال.. والرسالة قد وصلت
22 نيسان 2020
هناك دائما من يعوض خسائر ترامب.. ‘‘السعودية‘‘
هناك دائما من يعوض خسائر ترامب.. ‘‘السعودية‘‘
22 نيسان 2020
قائد الثورة يشيد بأداء وجهود قوات الحرس الثوري
قائد الثورة يشيد بأداء وجهود قوات الحرس الثوري
22 نيسان 2020
'عملية السياج'.. 'حرب أدمغة' و'حرب الإرادات'
21 نيسان 2020
عدد المتعافين من كورونا في إيران يلامس الـ70 الفا
عدد المتعافين من كورونا في إيران يلامس الـ70 الفا
21 نيسان 2020
إطلاق فعاليات حملة انتماء.. إحياء ذكرى النكبة وتأكيد للهوية
إطلاق فعاليات حملة انتماء.. إحياء ذكرى النكبة وتأكيد للهوية
21 نيسان 2020
بعد هزائمها المتلاحقة .. السعودية عاجزة عن دفع مرتبات مُرتزقتها
بعد هزائمها المتلاحقة .. السعودية عاجزة عن دفع مرتبات مُرتزقتها
21 نيسان 2020
ماذا تريد الامارات من المغرب؟
ماذا تريد الامارات من المغرب؟
21 نيسان 2020
روحاني: مستعدون لنقل تجاربنا إلى آذربيجان لمكافحة كورونا
روحاني: مستعدون لنقل تجاربنا إلى آذربيجان لمكافحة كورونا
21 نيسان 2020
الأسد: الشهيد سليماني أدى دورا كبيرا بمحاربة الارهاب بسوريا
الأسد: الشهيد سليماني أدى دورا كبيرا بمحاربة الارهاب بسوريا
20 نيسان 2020
طهران: القوات الاميركية في منطقتنا مصدر لزعزعة الأمن
طهران: القوات الاميركية في منطقتنا مصدر لزعزعة الأمن
20 نيسان 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكاظمي: الكابينة جاهزة وسيكون لنا حوار جاد مع اميركا
زنكنة : العمل جار بمشروع تصدير النفط الخام عبر بحر عمان
قوى العدوان ترتكب 77 خرقا لاتفاق التهدئة في الحديدة
بدء انتخابات عامة في كوريا الجنوبية في ظل كورونا
النظام البحريني ينتقم من معتقلين بسبب حديثهما عن أوضاع السجن