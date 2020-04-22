الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 22 نيسان 2020 ساعة 14:26

صاروخ ‘‘قاصد‘‘ الإيراني وإختراق الوهم الأمريكي

صاروخ ‘‘قاصد‘‘ الإيراني وإختراق الوهم الأمريكي
ترامب الذي اعتبر عدم شمول الاتفاق النووي الذي وقعه سلفه باراك اوباما الى جانب زعماء القوى الخمس الكبرى مع ايران، على البرنامج الصاروخي الردعي الايراني والدور الاقليمي لايران، سببا رئيسيا وراء انسحابه من الاتفاق، ضاربا بنصائح حلفائه والعقلاء في العالم الذين اكدوا له ان الاتفاق خاص بالبرنامج النووي الايراني ولا علاقة له بالقضايا الاخرى، ما كان يتمنى او حتى يتوقع سماع مثل هذا الخبر، لاسيما بعد ان فرض حصارا شاملا غير مسبوق على ايران طال حتى الدواء والغذاء، بهدف معلن وهو تجويع ايران ودفعها للاستسلام.

ما زاد من قناعة ترامب وفريقه من العنصريين والمتطرفين امثال مايك بنس و مايك بومبيو بنجاعة سياسة الحصار والعقوبات الارهابية ضد الشعب الايرني، انها باتت تتزامن مع تفشي وباء كورونا في ايران، الامر الذي سيعجل، حسب اعتقادهم، ايران ترضخ للتفاوض مع ترامب، وهو ما يفسر رفض الاخير رفضا باتا السماح بتزويد ايران بالمعدات الطبية والدواء لمواجهة كورونا، بل ضغط على صندوق النقد الدولي لمنع منح ايران قرضا لمواجهة تداعيات وباء كورونا.

الصاروخ "قاصد" ذو المراحل الثلاث قبل ان ينطلق من وسط صحراء ايران الى الفضاء ليضع القمر الاصطناعي "نور" في المدار، كاول قمر اصطناعي عسكري للجمهورية الاسلامية، كان قد انطلق من وسط كل الحصار الامريكي الظالم ، ومن وسط وباء كورونا، وقبل كل هذا وذاك من وسط الوهم المرضي المسيطر على عقول حفنة المتطرفين العنصريين القابعين في البيت الابيض ، الغارقين في حلم تركيع الشعب الايراني، الشعب الذي سيجعل من حلمهم هذا كابوسا ينغص عليهم حياتهم.
رقم : 858275
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني: لاينبغي التصور أن المواجهة مع كورونا انتهت
روحاني: لاينبغي التصور أن المواجهة مع كورونا انتهت
الصاروخ حامل القمر الصناعي الايراني ثلاثي المراحل وثنائي الوقود
الصاروخ حامل القمر الصناعي الايراني ثلاثي المراحل وثنائي الوقود
22 نيسان 2020
حزب الله يحرج جيش الاحتلال.. والرسالة قد وصلت
حزب الله يحرج جيش الاحتلال.. والرسالة قد وصلت
22 نيسان 2020
هناك دائما من يعوض خسائر ترامب.. ‘‘السعودية‘‘
هناك دائما من يعوض خسائر ترامب.. ‘‘السعودية‘‘
22 نيسان 2020
قائد الثورة يشيد بأداء وجهود قوات الحرس الثوري
قائد الثورة يشيد بأداء وجهود قوات الحرس الثوري
22 نيسان 2020
'عملية السياج'.. 'حرب أدمغة' و'حرب الإرادات'
21 نيسان 2020
عدد المتعافين من كورونا في إيران يلامس الـ70 الفا
عدد المتعافين من كورونا في إيران يلامس الـ70 الفا
21 نيسان 2020
إطلاق فعاليات حملة انتماء.. إحياء ذكرى النكبة وتأكيد للهوية
إطلاق فعاليات حملة انتماء.. إحياء ذكرى النكبة وتأكيد للهوية
21 نيسان 2020
بعد هزائمها المتلاحقة .. السعودية عاجزة عن دفع مرتبات مُرتزقتها
بعد هزائمها المتلاحقة .. السعودية عاجزة عن دفع مرتبات مُرتزقتها
21 نيسان 2020
ماذا تريد الامارات من المغرب؟
ماذا تريد الامارات من المغرب؟
21 نيسان 2020
روحاني: مستعدون لنقل تجاربنا إلى آذربيجان لمكافحة كورونا
روحاني: مستعدون لنقل تجاربنا إلى آذربيجان لمكافحة كورونا
21 نيسان 2020
الأسد: الشهيد سليماني أدى دورا كبيرا بمحاربة الارهاب بسوريا
الأسد: الشهيد سليماني أدى دورا كبيرا بمحاربة الارهاب بسوريا
20 نيسان 2020
طهران: القوات الاميركية في منطقتنا مصدر لزعزعة الأمن
طهران: القوات الاميركية في منطقتنا مصدر لزعزعة الأمن
20 نيسان 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكاظمي: الكابينة جاهزة وسيكون لنا حوار جاد مع اميركا
زنكنة : العمل جار بمشروع تصدير النفط الخام عبر بحر عمان
قوى العدوان ترتكب 77 خرقا لاتفاق التهدئة في الحديدة
بدء انتخابات عامة في كوريا الجنوبية في ظل كورونا
النظام البحريني ينتقم من معتقلين بسبب حديثهما عن أوضاع السجن