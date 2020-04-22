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الأربعاء 22 نيسان 2020 ساعة 14:37

الصحة العالمية تصدر بيانا بشأن صيام رمضان خلال أيام كورونا

الصحة العالمية تصدر بيانا بشأن صيام رمضان خلال أيام كورونا
وأعد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في منطقة الشرق الأوسط في بيانه عدة توصيات بشأن النظام الغذائي الموصى باتباعه خلال شهر رمضان.

وأكدت المنظمة في بيانها الذي نشر على موقع المنظمة الرسمي في الشرق الأوسط على شرب المياه بين وجبتي الإفطار والسحور خلال شهر رمضان.

وأكدت التوصيات أن معدلات تعرق الجسم تزيد مع ارتفاع درجات الحرارة، لذلك من الضروري شرب السوائل لتعويض ما يفقده الجسم خلال ساعات النهار، أي ما لا يقل عن 10 أكواب.

وشددت التوصيات على ضرورة تجنب تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة، والشاي، والمشروبات الغازية، لأن الكافيين قد يسبب كثرة التبول، مما قد يؤدي إلى الإصابة بالجفاف، كما أن المشروبات الغازية تحتوي على السكر، ما يضيف المزيد من السعرات الحرارية إلى النظام الغذائي.

ونصحت المنظمة بتناول الأطعمة الغنية بالمياه، مثل الحساء أو سلطة الخضروات الطازجة، كبديل للمشروبات الغازية، خاصة وأن رمضان هذا العام يأتي في أيام حارة، ويمتد الصيام لساعات طويلة، حيث تصل مدة الصيام في المتوسط إلى 15 و16 ساعة يومياً، لذا من المهم التواجد في أماكن مُظلله ذات تهوية، وتجنب التعرض لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة.

وفيما يتعلق بوجبة الإفطار، نوهت المنظمة إلى ضرورة تناول وجبة إفطار صحية ومتوازنة لتعويض مستويات الطاقة لدى الأشخاص، مؤكدة أن الإفطار على ثلاث حبات من التمر يعد من الطرق التقليدية والصحية لبدء وجبة الإفطار، لأن التمر غني بالألياف.

كما يجب تناول في وجبة الإفطار الكثير من الخضار لتزود الجسم بالفيتامينات والمغذيات، بالإضافة إلى الحبوب الكاملة التي تزود الجسم بالطاقة والألياف.

ونصحت التوصيات بتناول اللحوم الخالية من الدهون، والدجاج بدون جلد، وتناول الأسماك سواء كانت مشوية أو مطبوخة في الفرن للحصول على حصة جيدة من البروتين الصحي، كما نصحت التوصيات بتجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات والدهون.
رقم : 858278
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