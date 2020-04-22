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الأربعاء 22 نيسان 2020 ساعة 16:51
تخت روانجي: أميركا العقبة الأساسية أمام السلام في غرب آسيا
مشكلات منطقة غرب آسيا تنبع من تواجد القوات الأميركية فيها، وهي تمثل العقبة الأساسية للسلام في هذه المنطقة، وأفضل ما يمكن أن يحدث هو إنسحاب أميركا.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
858317
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